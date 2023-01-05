Yalova'nın içme suyu barajında kritik seviye

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere düştü. Doluluk oranı yüzde 18'lere kadar inen barajda 30-35 günlük su kaldı.

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gökçe Barajı'nda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de su miktarı kritik seviyelere kadar geldi. 36 milyon metreküp kapasiteli barajın yüzde 82'i kurudu. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz yıl da doluluk oranlarının benzer sevilere indiğini hatırlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre önümüzdeki hafta kar yağışı beklendiğini söyleyen Demir, “Kar geldikten sonra herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacağız. Kar yağışı olmazsa vatandaşlarımızdan bununla ilgili tedbir almasını istiyoruz. Su sarfiyatı bizim için çok önemli” diye konuştu.

“Herhangi bir eksikliğimiz yok”

Çevre illerdeki barajlarda da benzer bir durumun yaşandığını kaydeden Demir, beklenen kar yağışının olmaması durumunda sıkıntıların artabileceğini anlattı. Demir, geçtiğimiz 2 aylık periyotun kurak geçtiğini belirterek, “Ocak ayının 2 ve 3'üncü haftasında kar yağışı ve yağmur bekliyoruz. Geçen seneki doluluk oranı da bu civarlardaydı. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz yine de tedbirli olmanızı tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.

İkinci baraj su sıkıntılarını çözecek

Yalova'da gelecek yıllarda su sıkıntıları yaşamaması için yeni bir içme suyu barajının yapılacağını de sözlerine ekleyen Demir, “Gökçe 2 Barajı'nın ihalesi yapıldı. Şu anda yazışmaları devam ediyor. İhale süreci 5 yıl içinde teslim edilecek gibi görünüyor. 5 yıl içinde 2'nci bir baraja kavuşacağız inşallah” dedi.