Yalova'nın ihracatı 9 ayda 300 milyon doları aştı

Yalova'da 2022'nin ilk 9 ayında yapılan ihracat 307 milyon 482 dolar oldu.

Yalova'da geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 436 milyon 432 dolar olan ihracatta, 2022'nin aynı dönem aralığında yüzde 29,5 düşüş yaşandı. Kentte geçtiğimiz eylül ayında yapılan ihracat, 28 milyon 334 dolar olarak açıklandı. Şehirde bu yılın ocak ayında 6 milyon 422 bin, şubatta 35 bin 619 bin, martta 39 milyon 794 bin, nisanda 123 milyon 245 bin, mayısta 43 milyon 908 bin, haziranda 13 milyon 980 bin, temmuzda 10 milyon 528 bin, ağustosta ise 5 milyon 737 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti.

Gemi ve yat sektörü, 240 milyon 366 bin dolar ile en yüksek ihracat yapılan sektör oldu. Tersanelerin gerçekleştirdiği ihracatı, 16 milyon 639 bin dolar ile kimyevi madde ve mamulleri sektörü takip etti.

Ocak-eylül döneminde madencilikte 13 milyon 249 bin dolar, tekstilde 5 milyon 502 bin dolar, otomotiv endüstrisinde 4 milyon 811 dolar, elektrik-elektronik sektöründe ise 4 milyon 651 dolar ihracata ulaşıldı.