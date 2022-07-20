Yalova'nın işgalden kurtuluşu Mustafa Ceceli ile kutladı

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Mustafa Ceceli, binlerce hayranına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını kentin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde Yalovalılar için seslendirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere akın eden Yalovalılar müzik ziyafetini en ön sıralardan dinlemek için birbirleriyle yarıştı. Mustafa Ceceli izdihamı yaşanan konser yaklaşık 2 saat sürdü. ünlü sanatçı sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Sanatçıya plaket takdim eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle anıyorum. Yalova'mızın 101. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Plaket takdiminin ardından konserine devam eden sanatçı seslendirdiği şarkılarla Yalovalılara unutmayacağı bir gece yaşattı.