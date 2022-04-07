Yalova'nın kültürel tarihine hazırlanan kitapla ışık tutuldu

Yalova'nın köy ve beldelerinde 70 yaş üstü 200'ü aşkın kişiyle mülakat yapılarak “Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri” adlı kitap ortaya çıkartıldı.

Köy ve beldelerin tarihi ve kültürel yapısını, geleneklerini yazılı bir kitapta kayıt altına almak isteyen İl Genel Meclisi, "Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri" adlı projeyi hayata geçirdi. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl koordinatörlüğünde hazırlanan kitapta tarihçi akademisyenler Cihan Yalvar ve Adil Yılmaz Yalova'nın köy ve beldelerine tek tek gezerek 70 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. 200'ü vatandaşla yapılan mülakat sonucu köy ve beldelerin tarihi, kültürel yapısı ve gelenek göreneklerini bir kitapta derlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, son dönemde kültür çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bu çerçevede Yalova İli Köyleri Sözlü Tarih ve Kültür Envanterleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Soygüzel, hazırlanan Yalova'nın köy ve beldelerinin tarihe ışık tuttuğunu söyledi.

“Yalova'nın kadim bir geçmişi var”

Kentin 43 köyü ve beldelerinin tamamına gidilerek büyük bir emekle hazırlanan kitap hakkında bilgi veren Soygüzel, şöyle konuştu:

“Büyüklerimizle birebir mülakatlar yapıldı. Köy mezarlığı, mesire yeri, ören yeri gibi yerler ziyaret edildi, saha araştırması yapıldı. Bu çalışmanın sonunda da bir kitap ortaya çıktı. Yalova'mızın kültür tarihine ışık tutan çok önemli çalışma oldu. Çalışmada da şunu gördük ki, ülkemizin en genç illerinden olan Yalova'mızın tarihi ve kültürel açıdan çok kadim bir geçmişi var. Buna tanık olduk. Bundan dolayı da hem gurur duyduk hem mutlu olduk. Yaşlılarımızla yaptığımız görüşmelerde ve saha araştırmalarında köylerimizde eski düğünler, yemekler, oyunlar, şarkılar, maniler gibi sözlü tarihe ilişkin bilgiler derlendi ve bir kitapta toplandı. Umarım Yalova'mızın kültür hayatına katkısı olur. Okuyuculara keyifli okumalar diliyorum.”

Bilgiler gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılacak

Kitabın hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür eden Soygüzel, çalışmanın önemine değinerek, “Bu sözlü tarih çalışmasının iki tane önemli faydası var. Birinci olarak, insanların zihinlerinde ve hatıralarında var olan kültür birikiminin yazılı hale dönüştürülmesi, yani zihinden çıkarılıp kağıda dökülmesi. Biz bu şekilde kültür değerlerini kayıt altına almış oluyoruz ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmış oluyoruz. İkinci faydası da, şüphesiz bu alanda bizim dışımızda da çalışanlar var ve bundan sonra da olacaktır. Onlara da yol gösterici kaynak bir eser niteliği taşıyor” ifadesini kullandı.