Yalovaspor BAL'a çıktı

2018-2019 sezonunda Yalova Süper Amatör Küme şampiyonu olan Yalovaspor, Bölgesel Amatör Lig(BAL) baraj maçında Altınova Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılı ekip 2019-2020 sezonunda BAL'da Yalova'yı temsil edecek. Karşılaşma sonunda Yalova Valisi Muammer Erol, Yeşil Kırmızılı futbolculara Yalova Süper Amatör Küme şampiyonluk kupasını takdim etti.

Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelede Yalovaspor 20. dakikada Muhammed Gültaşlar'ın kullandığı penaltı atışında ve 90+2. dakikada Fatih Taşdelen'le goller buldu. 45+2. dakikada Hakan Salgırboylu'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamlayan Altınova Belediyespor'un tek golü ise 45+1. dakikada Abdullah Özpınar'dan geldi.