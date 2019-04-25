Yalovaspor şampiyon oldu

Yalova Süper Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu 14. hafta maçlarıyla tamamlandı. Yalovaspor, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 36 puanla şampiyon oldu.

Yeşil kırmızılıları ise 34 puanla Çınarcık Belediyespor ve 24 puanla Tavşanlı Belediyespor takip etti. Tarihinde ilk kez Yalova Süper Amatör Küme'de mücadele eden Gökçederespor ise 1 puan toplarken küme düştü.

Yalova Süper Amatör Küme şampiyonu Yalovaspor, Yalova'yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Altınova Belediyespor ile baraj maçı oynayacak.

Çınarcık Belediyespor, Tavşanlı Belediyespor, Hersekspor, Teşvikiye Belediyespor, Çiftlikköy Belediyespor ve Sultaniyespor takımları da gelecek sezonda Yalova Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkını kazandı.