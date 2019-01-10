Yalovaspor taraftarlarından kedi evleri

Ziyarette Yalovaspor taraftar grupları hayata geçirdikleri kedi evi sosyal projesini Başkan Salman'a sundu. Yapılan bu projenin Yalova'dan ülkemize yayılacak olan örnek bir proje olduğunu belirten Vefa Salman, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi için taraftarlara teşekkür etti.

Toplam 65 adet yapımı devam eden kedi evinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten taraftar grubu lideri Samet Yıldız, “Kendi düşüncemiz ile hayata geçireceğimiz bu proje ile taraftarların sadece tribünlerde bağıran, çağıran ve takımını destekleyen topluluk olmadığını göstereceğiz. Aslında bizler de sizler gibi bu şehri seviyoruz. Arkadaşlarımızla bu tabuyu yıkmak için oturduk ve böyle bir proje hazırladık. Şehrin muhtelif noktalarına ve kurum binaları önüne kedi evlerimizi koyarak sokak hayvanlarının barınmasını sağlayacağız. Sizlerden ricamız bunun tanıtımını el birliği ile en iyi şekilde yaparak başta vatandaşlarımız olmak üzere kurumların kedi evlerine sahip çıkmasıdır. Toplam 65 adet yapımı devam eden kedi evlerinin ilk örneğini ise Yalova Belediyesi'nin maskotu olan Rıfkı'ya hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Vefa Salman, “Yapmış olduğunuz bu proje, ülkemize yayılacak ve ses getirecek bir projedir. Öncelikle bunu düşünen ve hayata geçiren siz genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu sosyal proje ile aslında mesaj verdiniz. Taraftarlığın sadece sizlerin de bahsettiği gibi tribünlerde bağıran, çağıran bir topluluk olmadığını gösterdiniz” dedi.

Yalovaspor taraftarları Yalova Belediyesi'nin maskotu olan Rıfkı'ya hediye ettikleri kedi evini belediye önüne bıraktı.