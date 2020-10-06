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Yalovaspor transferin son gününde 2 isimle anlaştı

2020-2021 sezonunda Misli.

com 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Yalovaspor, birinci transfer ve tescil döneminin son gününde 2 ismi kadrosuna kattı.


Yeşil kırmızılılar, Misli.com 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'dan genç orta saha Batuhan Eren'i kiralarken, tecrübeli sol bek Yakup Kayış'la sözleşme imzaladı. Oynadığı 3 maçtan 2 puan çıkartan Yalovaspor, transfer döneminin son gününde hareketli saatler geçirirken kadrosunu 2 isimle güçlendirdi. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında yeşil kırmızılı ekibin 29 kişilik kadrosunda Ahmet Pekgöz, Alperen Topçular, Batuhan Eren, Burak Çınar, Burak Turan, Cemal Doğu, Cenk Kuşku, Dilan Can Kayan, Emrah Şahinçiftçi, Enhar Şimşek, Erhan Bal, Fatih Hüseyin Salım, Görkem Güner, İbrahim Anıl Tekeli, İlker Avşeren, Kutsal Manici, Murat Gülbaba, Mustafa Serkan Demirel, Ogün Saçan, Oğuzhan Bozkurt, Onurcan Küçük, Salih Kaan Kaplan, Sefa Akçer, Suat Avcı, Umut Kıral, Ümran Zambak, Yakup Kayış, Yunus Emre Aydemir ve Yusuf Akdemir yer aldı.

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