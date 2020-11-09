Yalovaspor'da 7 korona virüs vakası

Lig 3. Grup ekiplerinden Yalovaspor'da 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Şile Yıldızspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testi sonucunda 7 kişide korona virüs tespit edildi.

Yalovaspor'un iki teknik ekip, 1 malzeme sorumlusu ve 4 futbolcu olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.

Yalovaspor da Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımıza bugün tesislerimizde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde dört futbolcumuz, bir kulüp personelimiz, iki teknik ekibimizden olmak üzere toplam 7 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."