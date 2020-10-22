İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalovaspor'da Teknik Direktör Aytaç Yaka ile yollar ayrıldı

Misli.

com 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yalovaspor'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçının ardından flaş ayrılık yaşandı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yeşil-kırmızılı ekiple şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Aytaç Yaka'nın istifası yönetim tarafından kabul edildi.


9 yıl aranın ardından yeniden profesyonel liglere dönen Yalovaspor sezona 6-2'lik Çatalca mağlubiyeti ile başlarken geride kalan 5 haftada com 3. Lig 3. Grup'ta Aytaç Yaka yönetiminde 3 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.


Yeşil-kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Turunda Halide Edip Adıvarspor'u penaltı atışları sonrasında 6-4 yenmiş ve 2. Turda Sultanbeyli Belediyespor ile eşleşmişti. Yalovaspor dün oynadığı kupa maçında İstanbullu rakibine 1-0 mağlup olup elenmişti.


Mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sunan genç teknik adamın bu isteğini kabul edildi. Aytaç Yaka yönetiminde Yalovaspor bu sezon 5'i lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkarken 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.


Ayrılık sonrasında Yalovaspor'dan, "Şampiyon hocamız Aytaç Yaka ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.