Yalovaspor'da teknik direktör ve sportif direktörünü belli oldu

Hedefini TFF 3. Lig olarak belirleyen yeşil-kırmızılı ekibi yeni sezonda Aytaç Yaka çalıştıracak. Yalovaspor'da sportif direktörlük görevini ise daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarda görev almış olan Halil İbrahim Toy üstlenecek.

Aytaç Yaka ve Halil İbrahim Toy'la anlaşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, “Yönetim kurulumuzla beraber aldığımız karar neticesinde Aytaç Yaka ile yeni sezonda çalışacağız. Geçen sezon bizi Süper Amatör Küme'de şampiyon yapan ve BAL'a çıkmamızı sağlayan İlkay Margılıçlı hocamıza da kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki sezon BAL'da zirveyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz çerçevesinde; Aytaç Yaka ve ekibinin yanındayız. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Yeni sportif direktörümüz Halil İbrahim Toy hem karakteri hem oyuncu portföyü hem de futbol bilgisi ile Yalovaspor'umuza faydalı olabilecek bir teknik adam. Halil İbrahim Toy hocamız, futbolun patronu olacak. Hocamız, ekibi ile birlikte Yalovaspor'umuzu profesyonel lige çıkaracağına eminim” şeklinde konuştu.