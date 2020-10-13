Yalovaspor'dan hakem tepkisi

com 3. Lig 3. Grubun 4. haftasında 2 penaltı sonrasında Somaspor'a 2-1 mağlûp olan Yalovaspor'un yönetimi hakemlere tepki gösterdi.

Hakem hataları sonrasında haklarının gasp edildiğini ve Manisa'dan Yalova'ya elleri boş döndüklerini belirten yeşil kırmızılı ekibin başkanı Onay Tuna, ellerinde bulundurdukları görüntülerle Merkez Hakem Kurulu'na başvuruda bulunup, Yalovaspor'un hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na itirazlarının olacağını belirten Onay Tuna, “Bu müsabaka keşke seyircili olsaydı ve hakemin verdiği yanlış kararları keşke herkes görebilseydi. Oyuncumuza orta sahada tekme atılıyor. Kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon görmezden geliniyor. Atağımızda oyuncumuz rakip defans tarafından ceza sahası içerisinde açık bir şekilde düşürülüyor, ancak maçın hakemi bu pozisyonu da görmezden geliyor. Aynı karşılaşmanın hakemi, rakibe iki penaltı çalıyor. İlk penaltıda oyuncumuz, rakip futbolcu tarafından arkadan ittiriliyor. Pozisyonun devamında top oyuncumuzun eline çarpıyor. Ancak hakem lehimize faul vereceği yerde aleyhimize penaltı çalıyor. Benze bir şekilde rakip hücum oyuncusu ceza sahası dışından kalemize şut çekiyor. Ancak defans oyuncumuzun elleri kapalı bir şekilde ve ne hikmetse göğsüne çarpan topun ardından ev sahibi takım oyuncularının bağrışları arasında hakem, göremediği pozisyonda penaltı çalıyor. Bu tip olaylar Türk futbolunda olmamalı. Henüz ligin başı. Ancak yaşanan olaylar, ligimizi çıkmaz hale sokacaktır. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Konuyla ilgili maçta yaşanan hakem hatalarının görüntüleri elimizde mevcut. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kuruluna itirazımız olacak. Somaspor-Yalovaspor karşılaşmasında görev yapan hakemle ilgili olarak tepkimizi dile getireceğiz. Yalovaspor'u kimse sahipsiz sanmasın” diyerek sözlerini noktaladı.