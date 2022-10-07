Yalova'ya 9 ayda 550 milyon liralık yatırım

İl Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü dönem toplantısı, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, 9 ayda toplam 550,2 milyon TL yatırım yapıldığını belirterek, “İlimizde 2022 yılı 3. dönem sonu itibariyle 15 yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 49 adet biten, 59 adet devam eden, 10 adet başlanmamış ve 6 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 127 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 4,4 milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2022 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 2,3 milyar TL'dir. 2022 yılında projelere toplam olarak 727,6 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 3. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 550,2 milyon TL olup yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 75,6 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise yüzde 65 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” diye konuştu.

Toplantıda ardından yapılan ve yapılacak projelerle ilgili bölge müdürleri bilgilendirmede bulundu. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.