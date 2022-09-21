Yalova'ya gelen Güney Kore heyetinden araştırma enstitüsünde inceleme

Youn Seub Shin ve beraberindeki heyet, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

Güney Kore ile ortaklaşa yürütülen Tıbbi Mantar Genetik Kaynakları Projesi çerçevesinde Yalova'ya gelen heyete yapılan çalışmalarla ilgili Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz sunum yaptı. Konuk Genel Müdür Dr. Youn Seub Shin de Türkiye'deki enstitü ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Heyet ardından enstitüdeki Mantar Araştırma Merkezi ve Ulusal Geofit Gen Bankası'nı gezdi.

Güney Kore heyeti ayrıca Kocaeli'ndeki mantar üreticisini de ziyaret etti. Koreli misafirler son olarak Altınova ilçesindeki kivi ve Trabzon hurması bahçelerini gezildi.