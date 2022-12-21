Yalova'ya kar paletli ambulans tahsisi

İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, hizmet filosuna katılan yeni ambulans ile Yalova'da yoğun kar yağışı ve don gerçekleşmesi halinde 1 metreye kadar kar olan yerlerde yaşayan vatandaşlara ulaşım sağlanabileceğini bildirdi. Aynı zamanda aracın 70 santim su içinde de görev yapabildiğini ifade eden Eray, “Ambulans gerektiği zaman paletlerin takılması ile kar ve don dönemlerinde kullanıma uygun, gerektiğinde ise paletsiz olarak özellikle zorlu arazi şartlarında ulaşım için kullanılabilecek güçtedir. Ambulans paletli iken 80 km/saat hıza ulaşabilmekte ve Bluetooth, GPS, Navigasyon, araç takip cihazlarına, araç telsizi gibi son teknoloji donanımına sahiptir. Ambulansın arka tarafı ise hasta taşımaya uygun ve normal bir ambulansta bulunan tüm tıbbi donanıma haizdir. Özellikle kış şartlarında kırsalda yaşayan vatandaşlarımızdan gelen acil çağrılar için ulaşımda ve acil müdahalede büyük bir kolaylık sağlayacak olan yeni ambulans ilimize hayırlı olsun” dedi.

Eray, aralık 2022 itibariyle toplamda 26 normal, 1 obez, 1 küvöz, 2 motosiklet ve 1 kar paletli ambulans ile vatandaşlara kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.