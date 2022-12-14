Yalova'ya yeni 5 anaokulu müjdesi

Akmeşe, yapılan çalışmalarla okul öncesi eğitim kurumlarındaki 3-5 yaş aralığında okullaşma oranında önemli artış sağlandığını söyledi. Akmeşe, bakanlık tarafından açıklanan okul öncesinde okullaşma oranının arttırılması çalışmaları çerçevesinde mevcut olan ve yeni açılan tüm okul öncesi eğitim kurumları ekipman donatımlarının tamamlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Okullaşma oranında büyük başarı

Akmeşe, okul öncesi kurumlara devam eden 6 bin 660 öğrenci ile Yalova'da 3 yaş okullaşma oranının bir yılda yüzde 33,31'den yüzde 55,12'ye; 4 yaş okullaşma oranının yüzde 42,28'den yüzde 68,06'ya ve 5 yaş okullaşma oranının ise yüzde 66,27'den yüzde 97,5'e yükselerek önemli bir artış gösterdiğini belirtti.

Akmeşe, çocukların ilköğretime başlamadan önce okulun kendisinden beklentilerine yönelik deneyimler kazanmasını sağlayan okul öncesi eğitimle ilgili olarak Yalova ili genelinde resmi ve özel 69 anaokulu ve 105 anasınıfının bulunduğunu ve 5 yaş okullaşma oranının 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 100'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.