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Yaptığı işin parasını alamayınca intihara kalkıştı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir usta, mantolama yaptığı binadan parasını alamayınca intihara kalkıştı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir usta, mantolama yaptığı binadan parasını alamayınca intihara kalkıştı.


Olay, Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantolama yaptığı işten parasını alamayınca 28 yaşındaki Halil A., 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ise herhangi bir intihar eylemine karşı hazırlık yaptı. Polis uzun uğraşlar sonucunda şahsı ikna etmeyi başardı. Çatıdan indirilen Halil A. emniyete götürüldü.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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