Yaralı arı kuşu tedavi edildi

Doğada az rastlanan kuş türleri arasında yer alan arı kuşu, yaralı olarak bulunduğu Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tedavi altına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından doğada yaralı halde bulunan arı kuşu, Çınarcık Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edilen arı kuşu, sağlığına kavuşana kadar rehabilitasyon merkezinde kalacak ve iyileşince doğal ortamına bırakılacak. Konu hakkında konuşan Veteriner Hekim Nesrin Fakirullahoğlu, “Arı kuşunun kanadındaki yarayı temizledik. Tedavi ettik ve sardık. İyileşene kadar rehabilitasyon merkezimizde misafir edeceğiz. Arı kuşumuz sağlığına kavuştuğu vakit de doğal ortamına bırakacağız” dedi.