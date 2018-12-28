Yaralı atmaca tedavi edildi

Yalova'nın Çınarcık İlçesi Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından Atmaca cinsi kuş tedavi edildi.

Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından bulunan yaralı atmaca Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmek üzere Zabıta Amirliği'ne bırakıldı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edilen atmaca, sağlığına kavuşana kadar rehabilitasyon merkezinde kalacak; iyileşince doğal ortamına bırakılacak. Veteriner Hekim Nesrin Fakirullahoğlu “Atmacanın kanadındaki yarayı temizledik. Tedavi ettik ve sardık. İyileşene kadar rehabilitasyon merkezimizde misafir edeceğiz. Atmacamız sağlığına kavuştuğu vakitte doğal ortamına bırakacağız” dedi.