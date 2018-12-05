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Yaralı bulduğu şahini yetkililere teslim etti

Yalova’nın merkez ilçesine bağlı Kurtköy’de hayvancılık işiyle uğraşan Emrah Ayvaz, yolda bulduğu yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Kurtköy'de hayvancılık işiyle uğraşan Emrah Ayvaz, yolda bulduğu yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Kapılıçınar mevkiinde ormanlık alanda yürürken bulduğu yaralı şahini plastik kasa içerisine koyarak koruma altına alan Ayvaz, yetkilileri arayıp bilgi verdi. Yaralı şahin, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi. Yetkililere teslim edilen yaralı şahinin kanadında kırık olduğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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