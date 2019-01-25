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Yaralı kuşa anında müdahale edildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde Hersek lagünü çevresinde yaralı olarak bulunan balıkçıl ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Hersek lagünü çevresinde yaralı olarak bulunan balıkçıl ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.


Hersek Lagünü çevresinde Altınova Belediyesi ekiplerince bulunan yaralı gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı. Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ve Altınova Belediyesi zabıta ekiplerince yaralı olarak bulunan balıkçıla ilk müdahale Belediye Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan kuş tedavi edilmek üzere Melih Soyçiçek tarafında Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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