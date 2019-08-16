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Yaralı sürücü için hayat bağı

Yalova’da bir TIR uçuruma uçtu.

Yalova'da bir TIR uçuruma uçtu. Kurulan ipli düzenekle uçuruma inen ekipler yaralı sürücüye araçtan çıkardı.


Bursa'dan Yalova istikametine gitmekte olan 34 LR 0813 plakalı TIR, Esadiye mevkiinde yağış sebebiyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Önce çelik bariyerlere çarpan TIR, bariyerleri parçalayarak 15 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araç sürücüsü Necati Kuyumcuoğlu (55) ağır yaralandı. AFAD ve Yalova Belediyesi ekipleri uçuruma kurulan ipli düzenekle indi. Sağlık ekipleri de aynı düzenekle aşağı indirilerek yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. İlk müdahale aracın yan tarafında yapıldı. Hayatî tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücü olay yerine gelen ambulansla Yalova devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Bursa-Yalova yolunun Esadiye mevkiinde trafik bir süre tek şeritten sağlanabildi.

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