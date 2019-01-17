Dr. Eda Balkaş Erdoğan, “Yarı yıl tatili aile içi iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat” dedi.

Ödevlerin aile içi iletişime zarar verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, anne babaların öğretmen olmadığının, eğitim yerinin ise ev değil, okul olduğunun altını çizdi. Ödev süresi hesaplama formülü hakkında bilgi veren Erdoğan, “Yapılan araştırmalar sonucu en uygun ödev formülü, çocuğun sınıfı 10 = ödeve ayrılan süre olması gerekiyor. Eğitim kalitesi yüksek ülkelerde, öğrencilere sınıfıyla doğru orantılı ödevler veriliyor. Öğrencinin sınıfının 10 ile çarpılmasıyla elde edilen bu formül, Avrupa ve Amerika'da kabul görmüş bir ödev süresi hesaplama yöntemidir. Örneğin 4'üncü sınıf öğrencisi için günlük 40 dakika, 5'inci sınıf öğrencisi için ise 50 dakika ödev süresi yeterlidir. Bunu aşan süreler, yarardan çok zarar getiriyor. 21 yıllık eğitimci, profesör ve bir anne olarak, çocuğumun ödevleri, özellikle tatil dönemi olan hafta sonları 20 sayfayı buluyor. Çocuk bunu nasıl yetiştirsin? Niye yetiştirsin? Yapamıyor Bu durum anne, baba ve çocuk iletişimini zedeliyor. Eğitimin yeri okul olmalıdır, ev değil. Pekiştirme amaçlı ödev bir iki sayfayı aşmamalıdır. Anne, babalar öğretmen değildir, olmak zorunda da değildir.”

Yarıyıl tatilinin aile içi iletişimi güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, çocukların telefon, televizyon, bilgisayar, tablet ve internet gibi iletişim araçları ile ekran kullanma süreleri ile ilgili anne babaları uyardı.

Amerikan Pediatri Birliği, çocukların ekran kullanma süreleri ile ilgili günlük toplam iki saat tavsiye ederken, özellikle çocukların odalarında Tv ve internete bağlı cihazlar olmaması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer çocukların odalarında Tv ve internete bağlı cihazlar varsa, o zaman bunun kontrolünün sağlanması, internet için mutlaka çocuk ayarlarının kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Prof. Dr. Erdoğan; aile içi iletişimi güçlendirmek için anne babalara tavsiyelerde bulundu:

Çocuğunuzun ödevi konusunda zorlanıyorsanız bir not yazıp öğretmenine iletin. Öğretmenin çözmesini sağlayın. Etkili iletişim yöntemlerini çocuğunuza uygulayın. Etkili iletişim yöntemleri bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın. Çocuğunuzla kuracağınız en etkili iletişim dili beden dilidir. Evde tüm ailenin teknoloji araçlarını kullanacağı saat dilimlerini belirleyin, o kurala hep birlikte uyun. Çocuğunuzla birlikte oynayacağınız oyunlar seçin. Bu oyunlar dijital oyunlarsa birlikte oynamaya ve eğlenmeye çalışın. Tatil döneminde birlikte, spor ve sosyal aktivite yapmaya özen gösterin".