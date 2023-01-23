Yarıyıl tatili tercihi termal tesisler oldu

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ara yılı tatili nedeniyle Yalova'daki termal tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesisleri hareketli günler geçiriyor. Eğitim ve öğretim yılının ara vermesini fırsat bilen aileler bölgedeki turizm tesislerinde tatillerini geçirmeyi tercih ediyor. İlçedeki birçok tesis yüzde 100 doluluğa ulaşırken bazı işletmeler ise bu hafta içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyor. Yalova ve bölgenin en büyük turizm tesislerinden olan Terma City Otel'de yoğunluk yaşanan işletmeler arasından yer aldı. Otel Müdürü Mustafa Hügül, ailelerin bu yarıyıl tatilinde de termal tesisleri tercih ettiğini söyledi. 5 Şubat'a kadar devam edecek sömestr tatili için gelen konuklara birçok aktivite hazırladıklarını anlatan Hügül, çocukların ve ebeveynlere yönelik bir çok düzlenen etkinliklere büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Tatilciler dönem itibarıyla otelimizin termal oluşu, erişebilirliğinin yanı sıra katılabilecek aktiviteler nedeniyle terci ediliyor. İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlere birer saat mesafede oluşumuz bu tercihte etkili oluyor. Otel içinde çocuklara yönelik etkinliklerimiz ilgi görüyor. Spa merkezimizle de ilgi odağı olduk" diye konuştu.

Animasyon ekipleri çocukları eğlendirirken aşçıbaşıların da miniklerle hamur yaptığın anlatan Hügül, "Ailelerimiz de bu güzel aktivitelerden çok memnunlar. Bugünden itibaren yüzde 75 doluluğumuzun yanı sıra aldığımız rezervasyonlarla önümüzdeki haftayı da yüzde 100 dolulukla geçireceğimizi öngörüyoruz" ifadesini kullandı.