Yaşlılar açık havada kitap okudular

Pandemi dolayısıyla sosyal izolasyon altında tutulan Yalova Huzurevi sakinleri Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir etkinlikle stres attılar. Açık alana çıkan yaşlılar mesafe kuralına uyarak kendi seçtikleri bir kitabı gün boyu burada okudular. Bu etkinliğin sıcak havalarda devam edeceğini belirten yetkililer bu sayede yaşlıların stres atıp rahatladıklarını dile getirdiler. Huzurevi sakinleri de bu etkinlikten çok keyif aldıklarını dile getirerek, “Pandemiden korunmak adına sosyal izolasyona tabi tutuluyoruz. Bu elbette bizlerin biraz sıkılmamıza yol açıyor. Ama müdürlüğün hayata geçirdiği bu etkinlik sayesinde bahçeye çıkıp arkadaşlarımızla birlikte kitap okuduk. Doğa, güneş ve kuş sesleri eşliğinde beğendiğimiz bir kitabı okumak bizi çok rahatlattı. Bu imkanı bize sunduğu için Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Arif Laçin başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.