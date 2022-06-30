YASMAK kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Gaziosmanpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bulunan YASMEK hizmet alanında gerçekleşen serginin açılışı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Yalova AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz ile kursiyerler ve eğitmenler katıldı. Açılışın ardından yapılan sergiyi gezen Tutuk, kursiyerleri yapmış oldukları el emekleri için kutladı ve hediye takdim etti.

Yalova Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslarda kursiyerlerin yapmış oldukları hazır giyim, el nakışı, mefruşat, iğne oyası ve birçok el emeklerinin yer aldığı sergi 30 haziran perşembe gününe kadar açık kalacak.