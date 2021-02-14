İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpekler kurtarıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 17 adet yavru köpek Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 17 adet yavru köpek Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alındı.


Ortaburun'da ormanlık alanda 17 adet yavru köpek olduğu haberini alan Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ivedi bir şekilde olay yerine gidip 17 adet yavru köpeklerle ilgilendi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ve hayvan severlerle birlikte kar yağışının yoğunlaşmasından sonra bugün sabahın erken saatlerinde tekrar Ortaburun'daki ormanlık alana gidip yavru köpekleri toplayıp Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.


Yavru köpeklerin sağlık kontrolleri yapılıp, yavru köpeklere kucak açmak isteyen hayvan severler için Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri barınağında sahiplenene kadar misafir edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.