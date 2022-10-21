YBB Başkanı Okur'dan Dünya Gazeteciler Günü açıklaması

Başkan Okur, mesajında basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu hatırlattı. Basının kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden Okur, şunları kaydetti:

“Özgür, tarafsız ve ilkeli olarak çalışan gazeteciler, kamuoyu için en değerli meslek gruplarının başında gelmektedirler. Basın mensupları, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak kamuoyuna yaptıkları doğru haberlerle birlikte toplumun haber alma özgürlüğü yolunda büyük ve önemli görevler icra etmektedirler. Toplumsal hayatın gelişmesi, güçlenmesi, toplumun bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlayan, görevlerini Basın meslek ilkelerini esas alarak özveriyle yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”