Yeni 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nde hedef eylül ayı

İnşaatı tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin açılışı ve taşınma süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Yeni binanın eylül ayında hizmete açılması hedefleniyor.

Vali Muammer Erol başkanlığındaki heyet yeni hastane binasını gezerek incelemelerde bulundu. 17 ağustos tarihinde geçici kabul işlemleri tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilen binada yapılan incelemelere AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, süreç ile ilgili sunum yaptı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“400 yataklı yeni hastanenin eylül ayında hizmete başlaması planlanmaktadır. Yeni hastanemizin temizliğine başlanmış olup Yalovalı vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kademeli olarak hastanenin hizmete başlaması planlanmaktadır. İlk aşamada acil servisin açılması planlanmış olup (mevcut hastanede eş zamanlı olarak hizmet vermeye devam edecek şekilde), bir süre hizmet verilerek süreç gözlemlenecektir. Akabinde 15 poliklinik odası, 10'ar yataklı dahili ve cerrahi servis odaları, 1. basamak yoğun bakım ünitesi ve 4 (dört) ameliyathane odası, fizik tedavi ünitesinin, idari birimlerin, yemekhanenin taşınması sağlanacak olup, bu şekilde de bir süre hizmet verilecektir. Sonrasında da yine kademeli olarak yeni hastaneye taşınma süreci tamamlanacaktır. 400 yataklı yeni hastane ile birlikte mevcut hastanenin hizmet kapasitesinde büyük ölçüde artış gerçekleştirilecektir. Mevcut hastanede 250 olan hasta odası yatak sayısı 289'a, yoğun bakım yatak sayısı 60'dan 90'a, ameliyathane sayısı 11'den 17'ye, acil müşahede sayısı 18'den 60'a, diyaliz yatak sayısı 22'den 35'e, kemoterapi koltuk sayısı 6'dan 12'ye, endokskopi masa sayısı 2'den 8'e yükselecektir. Yeni hastanenin hizmete girmesi ile birlikte özellikli hizmet birimlerinden olan yanık ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi ve kemoterapi yatağı da vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.”