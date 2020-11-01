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Yerli tohumdan üretilen ilk mahsuller Başkan Oral'a

Yalova Altınova Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılan çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fideleri mahsullerini vermeye başladı.


Altınova Belediyesi tarafından dağıtılan ata Tohumu ve fidelerden üretilen ilk mahsuller, Necmiye Öztürk ve Nurten Kandemir tarafından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a ikram edildi.


Çoğalma özelliğine sahip yerli tohum ve fidelerden yetiştirilen ürünler, Necmiye Öztürk ve Nurten Kandemir isimli vatandaşlar tarafından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a ikram edildi. AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Oral, ürünleri yetiştiren Necmiye Öztürk ve Nurten Kandemir'e teşekkür etti.


Altınova Belediyesi; Üreticiye Destek Projesi kapsamında, son 3 yılda vatandaşlara ücretsiz 167 bin adet çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fide dağıttı. Dağıtılan fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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