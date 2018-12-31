İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşını zehir edeceklerdi

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri ildeki kaçak içki imalathanelerine baskın yaptı.

Baskında yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.


Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aldıkları ilde sahte içki üretimi yapıldığı ve bu içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği istihbaratı değerlendirerek il merkezi ve ilçelerdeki 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda 420 litre sahte Rakı, 320 litre sahte şarap, 125 litre sahte viski olmak üzere toplamda 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler ise imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.