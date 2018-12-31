Yılbaşını zehir edeceklerdi

Baskında yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aldıkları ilde sahte içki üretimi yapıldığı ve bu içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği istihbaratı değerlendirerek il merkezi ve ilçelerdeki 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda 420 litre sahte Rakı, 320 litre sahte şarap, 125 litre sahte viski olmak üzere toplamda 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler ise imha edildi.