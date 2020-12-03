Yıldız, gazeteciye saldırıyı kınadı

Yalova Basın Birliği Başkanı Özgür Yıldız, Bursa'da, haber çekimi sırasında gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan'ın burnunu kırdı. Yalova Basın Birliği Başkanı Özgür Yıldız, yaptığı yazılı açıklamayla yapılan saldırıyı kınadı.

Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bursa'da önceki gün sokağa çıkma yasağını ihlal eden Süleyman Satılmış adlı şahıs, kendisini görüntülemek isteyen kameraman Mehmet İnan'a saldırmış, saldırı sonrası kameraman arkadaşımızın burnu kırılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Basın mensupları, canları pahasına toplumu bilgilendirme adına bir kamu görevi üstlenmektedir. Haber yapmak ve halkı bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kameraman ve muhabir arkadaşlarımızın görevlerini yapabilmeleri için güvenlik güçlerimizin herhangi bir saldırı anında seyretmek yerine bizlere yardımcı olmasını, gazetecilerin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, saldırganın da gereken cezayı almasını bekliyoruz. Basın emekçilerimize saldırı kesinlikle kabul edilemez.”