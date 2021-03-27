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Yoğun trafiğe daldı, yere düşen Türk Bayrağı'nı böyle kaldırdı

Yalova Subaşı Belediyesi’nde görevli zabıta memuru Faruk Dağaşan ana yola düşen Türk Bayrağını akan trafiğe rağmen yerden kaldırdı.

Yalova Subaşı Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Faruk Dağaşan ana yola düşen Türk Bayrağını akan trafiğe rağmen yerden kaldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Yalova Altınova ilçesi Tavşanlı ışıklardan aracı ile geçtiği esnada Subaşı Belediyesi zabıta memuru Faruk Dağaşan ana yola düşmüş Türk Bayrağı'nı gördü. Kendi aracını emniyet şeride çeken Dağaşan, yoğun trafiğe rağmen koşarak yere düşmüş Türk Bayrağını kaldırarak aracına götürdü. Dağaşan'ın alkış toplayan bu hareketi güvenlik kameralarına da yansıdı.

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