Yoldan çıkan kamyon 2 sıfır aracı pert etti

Yalova'da sürücüsünün uyuyakaldığı iddia edilen kamyon, yoldan çıkarak otomotiv bayii önündeki 2 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden B.H.'nin kullandığı 41 K 7772 plakalı kamyon, önce pişmaniye dükkanına sonrasında ise otomotiv bayii önünde bulunan 2 tane sıfır kilometre araca çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü B.H. ve araçta bulunan oğlu B.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sıfır araçlar bugün teslim edilecekti

Kazada işletmesi zarar gören pişmaniye dükkanı sahibi Ayhan Yılmaz, kazada perte çıkan sıfır araçların da tesliminin bugün yapılacağını belirterek, “Sabah 6.30-7.00 sıralarında otomotiv bayiindeki bekçi arkadaş beni aradı. Ben de geldim baktım kamyondakiler ambulansa biniyordu. Bizim dükkanın çatı kısmına vurmuş. Buradan gidiyor 2 tane arabaya vuruyor, pert ediyor o araçları. Adamlar uyuyor mu, uyumuyor mu ben bilemiyorum. Birinin kolunda problem vardı. Birinin de yüzünde kan vardı. Yandaki araçlar sıfırdı. Zannediyorum bugün teslimatları olacaktı. Böyle bir şey olacağını kimse tahmin edemezdi” diye konuştu.