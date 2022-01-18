YTSO'dan, TİGEM arazisinde yüzde 80 kira zammına tepki

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), süs bitkisi üreticilerinin birleşerek kiraladığı araziye yaptığı zammı eleştirdi.

Özkan Şenel, yaptığı yazılı açıklamada, kiraya yüzde 80 zammın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Süs bitkilerinin Yalova'nın önemli sektörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şenel, “Yalova'nın markası olan, şehrin ihracatına ve istihdamına büyük katkı sağlayan süs bitkileri sektörü Elektrik, doğal gaz, kömür, fiyatlarındaki artışla birlikte diğer girdi maliyetlerinin artması karşısında son derece zor zamanlar geçirmektedir. Yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra süs bitkileri sektörüne yatırım yaparak istihdama katkı sağlayan Garden A.Ş. yapısı altında bulunan işletmelerin kira artış oranı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 80 olarak belirlenmiştir. Bu akıl ve mantığa sığmayan artış oranının hangi hesaplama yöntemi ile yapıldığı, neyin baz alınarak yapıldığını ne anlamak mümkün nede kabullenmek mümkündür” diye konuştu.

Devletin açıklamış olduğu 2022 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 36.2 olduğunu hatırlatan Şenel, zammın Yurt İçi Üretici Fiyat endeksi üzerinden yapılması ve bu oranın yüzde 80 olmasının akıllara durgunluk veren bir durum olduğunu ifade etti.

Şenel, üreticilerin elektrik ve doğal zamları ile uğraşırken, de kira artışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu sektörde yer alan firmalarımız işin içinden çıkamaz hale ve yakın bir zamanda da iflasa sürüklenecek duruma getirilmiştir. Üreticilerimizin yaşadığı onlarca sıkıntı varken, bir de bu kira artış talebi Garden A.Ş. de bulunan firmalarımıza, açıkçası işyerlerinizi kapatın gidin demekten başka bir şey değildir. Bugün hiçbir iş yeri sahibi kiracısına yüzde 80 zam yapmazken, TİGEM'in üreticilerimizden bu artışı talep etmesi ile bıçak kemiğe dayanma noktasına gelrmiştir. Sadece süs bitkileri sektöründe değil, tarımla uğraşan çiftçi de, sanayi ile uğraşan imalatçılarımız da, Kobilerimiz de üretim girdi maliyetlerindeki yaşanan bu artışlardan son derece mağdur olmuşlardır. Bir an önce devletimizin üreticinin yanında yer alması, onlara destek olması lazım. Firmalar ayakta kalmazsa, binlerce çalışan, evine ekmek götüren emekçiler işsiz kalacaktır. Firmalarımız, ürettiği ürünlerine, doğalgaz, elektrik, asgari ücrette yaşanan artış, kira artışı bedeli kadar zam yaparak piyasaya sürememektedir. Dolayısıyla bu çarkın bu şartlarda dönmesi çok çok zordur.”