İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Yalova’da evinin çatısında tadilat yaptığı esnada yüksek gerilim hattını koparan şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi.

Yalova'da evinin çatısında tadilat yaptığı esnada yüksek gerilim hattını koparan şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi.


Seyrantepe Mahallesi 4. Sokak üzerindeki evine elektrik aboneliği yaptırmak isteyen Mehmet Şirin adlı şahıs UEDAŞ'a gitti. Burada kendisine evinin tavan kısmının evin yan tarafından geçen yüksek gerilim hattına çok yakın olduğu o bölümün kırılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine evine geri dönen Şirin, çatının belirtilen bölümünü kırmaya başladı. Bu esnada kırdığı beton kısım sıçrayarak çarptığı yüksek gerilim hattının kablosunu kopardı. Kopan kablo şahsa dokundu. Akıma kapılan Mehmet Şirin olay yerinde can verdi. Elektriğin kesilmesiyle evin çatısından alınan talihsiz adam otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.