Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı. Törende protokol maske taktı ve sosyal mesafeye de uydu.

Kocadere'deki 830 vatandaşın Yunan ve Ermeni çeteleri tarafından katledilişinin 100. yıl dönümü bu yıl sade bir törenle anıldı. Kocadere Şehitliğinde gerçekleştirilen törene; Çınarcık Kaymakamı Vekili Abdurrahman İnan, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak, Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, Yalova İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Kaya, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay, MHP İlçe Başkamı Gökmen Bayraktar, İYİ Parti İlçe Başkanı Aykut Acar, AK Parti Esenköy Belde Başkanı Mehmet Özçam Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar ile az sayıda protokol mensubu katıldı. Her yıl görkemli bir törenle gerçekleştirilen anma bu yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde sadece şehitlerin ruhları için Esenköy Yeni Mahalle Cami İmam Hatibi Mücahit Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlik anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sınırlı kaldı. Törene katılan protokol üyeleri törende maske taktı ve sosyal mesafe kuralına da uydu.