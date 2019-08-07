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Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi

Yalova’daki Yürüyen Köşk’te bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.

Yalova'daki Yürüyen Köşk'te bakım ve onarım çalışmaları sona erdi.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatları doğrultusunda Anıtlar Kurulundan alınan izinle 29 Temmuz Pazartesi günü bakım ve onarımına başlanılan Yürüyen Köşk'te çalışmalar bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tarihi dokusuna dokunulmadan ve özenle bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Salman; “Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir” dedi.

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