Yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Yalova'da da hayata geçirildi.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yüzme havuzunda başlayan projenin başlangıcına Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Sadrettin Doğan, Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Kahveci'nin yanı sıra yüzme antrenörler katıldı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Kaplan, ”İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ilk kez uygulanacak olan proje ve bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projeleri ile ildeki mevcut altyapı ve fiziki mekân imkânlarından faydalandırmak, sosyal hayata katılmalarına imkân sağlamak hedefleniyor. Sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak planlanıyor” dedi.

Birer aylık periyotlarla 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" dahilinde Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programının sonuna kadar bütün Türkiye'de yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.