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Zabıta yaptığı hareketle iç ısıttı

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bitkin düşen köpeğin imdadına yetişti.


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir sokak köpeğinin soğuktan dolayı bitkin düştüğünü fark eden Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri kayıtsız kalmadı. Köpeğin kapı önünde yattığını gören personeller, üşümesini engellemek için üstüne bir battaniye örtüp Veteriner İşler Müdürlüğüne haber verdi. Bulunduğu yerden Yalova Belediyesi ekipleri tarafından alınan köpek rehabilitasyon merkezine götürülerek müşahede altına alındı. Karnı doyurulan ve sağlık kontrolünden geçirilen köpek hava şartları düzelene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir edilecek.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yağan yoğun kar yağışında sokakta kalan can dostlarını unutmadı. Yapılan besleme çalışmasında 400 kiloya yakın kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.

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