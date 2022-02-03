İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zabıtadan ticari taksi denetimi

Yalova’nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.


Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde şoförlerden trafik kurallarına uymaları da istendi.


Kontrollerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Denetimlerde; ücret tarifesi, çalışma ruhsatı ve taksimetre açılması gibi konularda kontroller yapıldı. Araçların taksimetrelerini, çalışma ruhsatlarını, ücret tarifelerini incelendi. Araçlarda kış lastiklerinin olup olmadığı bakıldı. Denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.