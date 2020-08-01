Zabıtası iş başında

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, kurban bayramına yönelik tüm tedbirleri aldı. Vatandaşların kurban bayramını en iyi şekilde geçirmesi için denetimlerini arttırdı. İşyerlerinin ruhsatlarının yanı sıra üretim izinleri ve gerekli belgeleri denetleyen ekipler, hijyen konusunda da titiz çalışmalar gerçekleştiriyor. İşyerleri ve çalışanlarının temizliğini ve kullanılan malzemelerin sağlığa uygun olup olmadığını inceleyen ekipler; işyerleri sahipleri ile çalışanlarını, korona kurallarına titizlikle uyulması ve insan sağlığının korunması konusunda uyarıyor.