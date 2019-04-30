Zehir tacirleri uykuda yakalandı

Yalova ve Bursa'da zehir tacirlerine şafak baskını yapıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte eve operasyon düzenledi. Uykuda yakalanan K.U., M.K., Y.B., S.Ç., İ.K. ve yabancı uyruklu Y.K. ile beraber satışa hazır durumda 11.5 gram metamfetamin ve 43 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şafak operasyonu gerçekleştirdi. Burada da Yalova'daki şahıslara uyuşturucuyu sattığı tespit edilen S.Ö. yakalandı. Evde 78.89 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 29 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıslar yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.