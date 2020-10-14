Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Yalovaspor: 6 - Halide Edip Adıvarspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 1.
Tur maçında Yalovaspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Halide Edip Adıvarspor'u penaltı atışları sonrasında 6-4 yenerek adını üst tura yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2. Tur'da Sultanbeyli Belediyespor ile eşleşti.
Stat: Yalova Atatürk Stadyumu
Hakemler: Fatih Tokail, Cemalettin Gündoğdular, Murat Can Ilgaz
Yalovaspor: Görkem Güner, Fatih Hüseyin Salım (Yakup Kayış dk. 40), Salih Kaan Kaplan, Cemal Doğu (Dilan Can Kayan dk. 46 (Burak Çınar dk. 78), Erhan Bal, Oğuzhan Bozkurt (Alperen Topçular dk. 70), Burak Tufan, Mustafa Serkan Demirel (Suat Avcı dk. 46), Umut Kıral, İlker Avşeren, Emrah Şahinçiftçi (Batuhan Eren dk. 93)
Halide Edip Adıvarspor: Tunahan Dikişçi, Furkan Kalafatçı (Tugay Keleş dk. 64), İbrahim Serdar Aydın (Sezer Yıldırım dk. 81), Oğuz Aksoy (Necati Yapuklar dk. 91), Said Can Açıkalın, Mehmet Kodeş, Şemsettin Ender Kılıç, İlyas Bilen, Mürsel Civelek, Marlon Bülent Üçüncü (Alparslan Demir dk. 91), Recep Pekgöz
Goller: Mustafa Serkan Demirel (dk. 26) (Yalovaspor), Marlon Bülent Üçüncü (dk. 43) (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı kartlar: Salih Kaan Kaplan, Görkem Güner, Emrah Şahinçifti, Alperen Alperen Topçular, Burak Turan (Yalovaspor), Recep Pekgöz, Mürsel Civelek, Sezer Yıldırım, Necati Yakuplar (Halide Edip Adıvarspor)