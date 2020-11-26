15 Temmuz şehidinin kardeşinden teşekkür

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Yasin Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz, verilen cezalardan memnun olduklarını dile getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Yasin Yılmaz'ın ailesi Akıncılar üssü davasında verilen cezalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz'ın kardeşi Mustafa Yılmaz haberi alır almak ağabeyinin Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan mezarına gitti.

Yılmaz burada yaptığı açıklamada, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bugün Akıncı üssünde hainlik edenler 79'ar yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Verilen cezadan memnunuz ancak acımız hala dinmemiştir. Bu ülkede hainlik edenlerin olmadığı, vatanı milleti bölmeyecek insanların olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen mücadeleyi bundan sonra da vereceğiz. Bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek, bu ezan hiçbir zaman susmayacak bizde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.