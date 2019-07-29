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“20. Uluslararası Sürmeli Festivali” hazırlıkları sürüyor

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan "20’nci Uluslararası Sürmeli Festivali" 2-4 Ağustos tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan "20'nci Uluslararası Sürmeli Festivali" 2-4 Ağustos tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.


20'nci Uluslararası Sürmeli Festivali etkinlikleri, 2 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanında saat 10.00'da açılış programı ile başlayacak. Festivalde halk konserleri, toplu sünnet, dans gösterileri, sinema gösterimleri, şiir programları, uçurtma şenlikleri gibi etkinliklerin yanı sıra Mehmet Erdem, Orhan Ölmez, Aysel Yakupoğlu, Mümin Sarıkaya ve Grup Patika gibi sanatçılar sahne alacak.


20'nci Uluslararası Sürmeli Festivali hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Üzerinde titizlikle çalıştığımız festival programımızı netleştirdik. 2-4 Ağustos arasında festivalimizi gerçekleştireceğiz. Halk konserleri, toplu sünnet, dans gösterileri, sinema gösterimleri, şiir programları, uçurtma şenlikleri ile dolu dolu bir festival gerçekleştireceğiz. Festivalimizde Mehmet Erdem, Orhan Ölmez, Aysel Yakupoğlu, Mümin Sarıkaya ve Grup Patika gibi sanatçılar sahne alacak. Gerçekleşecek tüm programlarımıza hemşerilerimizi davet ediyorum. Festivalimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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