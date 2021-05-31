İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

21 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs noterde işlem yaparken yakalandı

Yozgat’ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis bulunan firari D.

Yozgat'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis bulunan firari D.A.K. noter bürosunda yakalandı.


Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, D.A.K.'nin ilçede bulunan notere geleceği bilgisini aldı. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, şahsı arsa alım satım işi için gittiği noterde yakaladı.


Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.