23 Nisan Yozgat'ta coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti. Salonda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan etkinlikler katılımcılara sergilendi. Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri büyük beğeni topladı. Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Seçkin Çengeloğlu, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yozgat'ın yanı sıra Akdağmadeni, Yerköy, Şefaatli'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci yaptı. Ekinci konuşmasında, bir devletin, bir halkın yedi düvele karşı mücadele vererek küllerinden yeniden doğduğunu, bunu da 23 Nisan 1920 de TBMM'ni açarak dünyaya ilan ettiğini ifade etti. Ekinci, “Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemli ise, onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de o kadar önemlidir. Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu sizler yaşatacaksınız' demiştir. Ayrıca geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza bu önemli günü bayram olarak armağan etmiştir” dedi. Ekincinin konuşmasının ardından çeşitli gösteriler, şiirler, halaylarla devam eden program, ödül töreni ile sona erdi.