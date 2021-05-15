248 yıllık tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Yozgat'ta 248 yıl önce inşa edilen ve ahşap işlemeleri, nakışları ve yoğun tavan süslemesi ile dikkat çeken Tokmak Hasan Paşa cami görünümü ile dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 248 yıldır ayakta duran ve ahşap süslemeleriyle dikkat çeken cami, restore edilmeyi bekliyor.

1773 yılında Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilen camiye 1895 yılında onarımını yaptıran Tokmak Hasan Paşa'nın ismi verilirken tarihi caminin tavanını ve duvarlarını süsleyen ahşap işleme ve nakışların 248 yıldır hiç solmadan ve değerini kaybetmeden günümüze kadar gelmesi ise dikkat çekiyor. 2 yıldır ibadete kapalı olan cami çok sayıda yabacı ve yerli turist tarafından da ziyaret ediliyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Paşaköy köyü Hasanpaşa Mahallesindeki tek katlı, kırma çatılı, duvarları yığma taş örgülü tarihi cami, içerisindeki özelliklerinin tahrip edilmesini önlemek amacıyla 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alındı.

Tarihi caminin restore edilerek tekrardan ibadete açılması gerektiğini söyleyen Paşaköy Köyü Muhtarı Mikail Bal, “Burası tarihi 250 yıllık tarihi camimizdir. Tavan ahşap yapı, işlemeli, nakışları ve süslemeleri ile Türkiye'de ender bulunan bir camidir. Buranın restore edilip imamının gelmesini, vatandaşlarımızın, köylülerimizin burada ibadet yapmalarını temenni ediyorum. Burası ilmek ilmek işlenmiş motifli ata yadigarı bir camimizdir. Buranın restore edilmesini burada yeniden ibadet edilmesini bekliyoruz. Burası vakıflara bağlı, biz herhangi bir müdahale edemiyoruz. Buranın kapalı olması bizi çok üzüyor. Buram buram tarih kokuyor ve Türkiye'deki ender camilerden bir tanesi” dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlar ise caminin 250 yıllık ve ibadete kapalı olduğunu belirtirken caminin restore edilmesi gerektiğini söylediler.