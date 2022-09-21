3 kilo altını çalan şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracından bavul içerisinde 3 kilograma yakın altın çalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kuyumcu kuryesi Salih Ünal'ın aracı dün akşam saatlerinde Sorgun ilçesinde biri kadın olmak üzere maskeli 3 kişi tarafından soyuldu.

Kırıkkale'den aldığı altın ve ziynet eşyası ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen kuyumcu kuryesi Salih Ünal'ı, şüpheliler takibe aldı. Sorgun ilçesine gelen Ünal, içerisinde altın ve ziynet eşyası olan aracını yol kenarına park ederek karşı caddedeki kuaföre girdi. Şüpheliler ise Ünal'ın aracının yanına kendi araçlarını park ederek kuyumcu kuryesinin aracının arka camını kırıp kapıyı açtı. Şüpheliler arka koltukla bagaj arasına gizlenen içi altın ve ziynet eşyası dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

Kuyumcu kuryesi Ünal'ın durumu emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının izlenmesi üzerine eşkalleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anını anlatan kuyumcu kuryesi Salih Ünal ise olayın 2 dakika kadar sürdüğünü ve şüphelilerin biran önce yakalanmasını istedi.